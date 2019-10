Annullare Francia-Turchia? La posizione della Federcalcio francese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Solo la UEFA può decidere di annullare il match di questa sera tra Francia e Turchia". Così il Governo francese, nelle ultime ore, ha risposto ai tanti politici che hanno chiesto l'annullamento del match che andrà in scena allo Stade de France questa sera valido per la qualificazione a Euro 2020.

Una posizione seguita, come prevedibile, anche dalla Fédération française de football, che spiega anche i motivi per i quali decidere in autonomia la sospensione del match è posizione mai presa in considerazione: "Con la posizione unilaterale di non partecipare al match - fa sapere la FFF con una nota - si correrebbe il rischio di perdere la gara a tavolino e per noi è fuori discussione. Anche dal punto di vista politico, sarebbe un segno di debolezza".