Bosnia, ritirate le dimissioni del ct Prosinecki: "Sì, ho cambiato idea"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A seguito della cocente sconfitta in Armenia, la federcalcio della Bosnia aveva ricevuto le dimissioni immediate del ct Robert Prosinecki, anche se le ore successive all'atto hanno chiarito la situazione, spiegata anche tramite una nota ufficiale della NFS BIH. Nel quale si apprende che, poiché le dimissioni del selezionatore non sono state formalmente presentate per iscritto, e dato che da parte del Comitato Esecutivo c'è pieno appoggio nei suoi confronti, le parti coinvolte hanno deciso di proseguire il rapporto almeno fino a Euro 2020, come da contratto.

La conferma, poi, è arrivata direttamente da Prosinecki: "Sì, ho cambiato idea. Andarsene e recriminare sarebbe stato più facile, ma alla fine ho deciso di rimanere dove sono, e spero di riuscire a cambiare le cose". Ricordiamo che la Bosnia è inserita nello stesso gruppo di qualificazione dell'Italia.