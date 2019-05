© foto di J.M.Colomo

Iago Aspas (31) è il miglior bomber spagnolo per la terza stagione di fila. L'attaccante del Celta ha chiuso la Liga con 20 gol in 27 presenze, chiudendo alle spalle di Leo Messi, Karim Benzema e Luis Suarez. L'argentino ha siglato 36 reti, il francese e l'uruguagio hanno segnato 21 volte. Aspas entra così nella storia: si tratta del primo calciatore a vincere per tre volte di fila il Trofeo Zarra, assegnato al miglior bomber spagnolo al termine di ogni campionato.