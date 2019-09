Il blocco del mercato per il Chelsea si sta rivelando una grande opportunità. Non poter acquistare giocatori sta permettendo ai londinesi di puntare sui giocatori del vivaio, dando fiducia a chi è rientrato dal prestito a farsi le ossa. Come Tammy Abraham. Con la tripletta realizzata ieri pomeriggio contro il Wolverhampton, l'attaccante è diventato il più precoce giocatore dei blues a portarsi a casa il pallone. 21 anni, Abraham ha battuto il record stabilito nel 2014 da Eden Hazard, all'epoca 23enne. Inoltre la giovane punta è il primo calciatore inglese a segnare tre gol in una sola partita dal 2011 a oggi. L'ultimo fu il suo attuale allenatore, Frank Lampard.