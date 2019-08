© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Dortmund Lucien Favre ha analizzato in conferenza stampa la vittoria in rimonta dei gialloneri sul Colonia: "Nel primo tempo siamo stati troppo lenti. È stata una partita difficile, ce l'aspettavamo. Brandt e Hakimi ci hanno dato qualcosa in più, hanno cambiato la partita".