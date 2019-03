Eredivisie, Ajax che batte il PSV e Feyenoord ko

Inter, Spalletti: "Mediare per far giocare Icardi è umiliante"

Ha parlato così Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. "E' una sconfitta pesante perchè è contro una concorrente diretta. Una partita condotta bene per larghi tratti, non siamo stati fortunati in avvio e poi loro sono passati...