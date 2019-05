© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola allenatore del Manchester City, ha parlato al termine della vittoria contro il Leicester del futuro del capitano Vincent Kompany: "Dobbiamo prenderci una birra insieme e decidere cosa è meglio, soprattutto per il club. Vinnie è un uomo incredibile e mi aiuta molto. Ho sempre detto che non posso contare molto su di lui a causa degli infortuni, ma le persone come lui rendono questo club ancora più fantastico".