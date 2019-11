Lampard: "Abbiamo svoltato. Rudiger? Tra 3 settimane sapremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha analizzato così in conferenza stampa la partita di domani col Crystal Palace: "Sono orgoglioso di aver vinto il premio come miglior allenatore di Premier nel mese di ottobre. Ne approfitto per ringraziare il mio staff, i miei giocatori e la società".

4-4 con l'Ajax in Champions?

"Non ci sono stati aspetti troppo negativi, abbiamo concesso forse dei gol che non dovevamo. In ogni caso prendiamoci questo pareggio. I tifosi sono stati fantastici, sempre con noi".

Infortunati?

"Barkley ha un problema fisico e resterà fuori, Mason sarà convocato. Valuteremo fra 24 ore".

Crystal Palace?

"Dobbiamo rispettare ogni avversario e ogni partita. Anche se la nostra squadra ha svoltato in classifica, domani non sarà affatto facile".

Rudiger?

"Ha avuto un'operazione, è ai box per tre-quattro settimane, poi vedremo quali saranno le sue condizioni. Spero che in tre settimane possiamo sapere qualcosa in più".