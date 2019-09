Le aperture in Spagna - Real, torna Ramos. Barça, ottimismo Messi

MARCA

Primo impegno interno per il Real Madrid in Champions League. Le attenzioni della stampa spagnola parlano molto del match contro il Brugges, con Marca che concentra le attenzioni sul ritorno in campo di Sergio Ramos. "Torna il capitano (quando più serve)" è il titolo del quotidiano che poi scrive: "Sergio Ramos torna per guidare la riscossa dei Blancos in Champions. Le ultime cinque sconfitte del Madrid in Europa sono coincise con le tante assenze".

AS

"(Real) Madrid più cholista" è il titolo di AS quest'oggi in edicola per parlare del prossimo impegno in Champions League dei Blancos. "Zidane blinda la sua squadra dopo il 3-0 di Parigi". Taglio basso invece dedicato a Dembelè del Barcellona che "ha giocato il 33,4% dei minuti possibili a causa degli infortuni da quando ha firmato per i catalani nel 2017".

MUNDO DEPORTIVO

Prima pagina di Mundo Deportivo con Marc-André ter Stegen al centro delle attenzioni. "Apre la strada" è il titolo scelto dal quotidiano sul portiere del Barcellona, sul quale si legge: "Il suo passaggio per il gol di Suarez evidenzia un'arma in più per superare la linea del pressing avversario come accaduto col Getafe".

SPORT

In vista del match contro l'Inter Sport si concentra sulle condizioni di Leo Messi. Per l'argentino, si legge, c'è ottimismo. "Il recupero dalla lesione muscolare va avanti meglio del previsto e può recuperare per il match contro i nerazzurri" si legge.