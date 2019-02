© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Marsiglia batte l'Amiens nel 25° turno di Ligue 1 e conquista momentaneamente il quarto posto in classifica a quota 40 lunghezze. A decidere l'incontro casalingo con l'attuale sedicesima forza del campionato (21 punti) sono state le reti di Thauvin (19') e Balotelli (25'). Terzo gol in quattro partite coi biancocelesti per 'SuperMario', che ha sicuramente iniziato la sua nuova avventura con lo spirito giusto.

Questo il programma completo del 25° turno di Ligue 1:

Venerdì

19:00 Nimes-Dijon 2-0

20:45 Lione-Guingamp 2-1

Sabato

17:00 Marsiglia-Amiens 2-0

20:00 Angers-Nizza

20:00 Monaco-Nantes

Domenica

15:00 Bordeaux-Tolosa

15:00 Caen-Strasburgo

15:00 Lilla-Montpellier

17:00 Reims-Rennes

21:00 St. Etienne-Paris SG