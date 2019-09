Ligue 1, pareggio per il Rennes. Nizza sconfitto 2-1 a Montpellier

Si sono concluse le gare di Ligue 1 giocate stasera e valide per la 5a giornata del massimo campionato francese. Sia Rennes che Nizza hanno perso l’occasione di agganciare in vetta il Paris Saint-Germain. Il Rennes non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Brest, mentre il Nizza è stato sconfitto per 2-1 dal Montpellier. In gol Tameze per il Nizza, poi Delort e Mollet per il Montpellier. 0-0 anche tra Dijon e Nimes, mentre il Bordeaux ha battuto per 2-0 il Metz. In gol Briand e De Preville.

Il programma della 5^ giornata di Ligue 1

VENERDI

Lilla - Angers 2-1

Amiens - Lione 2-2

SABATO

PSG - Strasburgo 1-0

Bordeaux - Metz 2-0

Brest - Rennes 0-0

Dijon - Nimes 0-0

Montpellier - Nizza 2-1

DOMENICA

15:00 Nantes - Reims

17:00 Saint-Etienne - Tolosa

21:00 Monaco - Marsiglia