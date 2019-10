LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Cade il Lipsia, stop Dortmund

17.29 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Friburgo-Lipsia 2-1

Hertha-Hoffenheim 2-3

Paderborn-Dusseldorf 2-0

Schalke-Borussia Dortmund 0-0

1' - Comincia la partita!

12' - Sabitzer! Conclusione in corsa, tiro ribattuto da un avversario!

21' - Il Lipsia si riversa in avanti alla ricerca del vantaggio.

34' - Il Lipsia insiste ma manca concretezza sotto porta.

45' - GOL! GOL! GOL! HOFLER! Il Friburgo sblocca il risultato proprio nel finale di primo tempo!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Scatta il giallo per Upamecano.

55' - Werner! Halstenberg imbecca l'attaccante del Lipsia, conclusione che termina di poco alta sopra la traversa.

62' - GIallo per Hofler.

79' - Friburgo che con coraggio si riversa in avanti.

90' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! Raddoppio Friburgo nel finale di partita!

90' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL LIPSIA! Klostermann di testa accorcia le distanze quando ormai sembra troppo tardi!

17.23 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

16' - Ancora nessuno tiro in porta fino a questo momento, ritmi blandi.

28' - Kaderabek! Conclusione dal limite, palla di un soffio a lato!

33' - GOL! GOL! GOL! LOCADIA! Grillitsch apparecchia per il compagno che conclude e trova la rete! Vantaggio Hoffenheim!

38' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Raddoppio dell'Hoffenheim, bravo Kramaric a svettare ed incornare sotto porta di testa! 2-0!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Kownacki viene ammonito.

56' - GOL! GOL! GOL! LUKEBAKIO! Conclusione letale in rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, accorcia l'Hertha!

69' - GOL! GOL! GOL! KALOU! Pareggio Hertha! Colpisce su uno spiovente dalla fascia e batte il portiere! 2-2!

80' - GOL! GOL! GOL! HUBNER! Torna avanti l'Hoffenheim! Di testa incorna e trova la porta ! 2-3!

84' - Espulso Darida! Hertha che rimane in dieci uomini!

17.23 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

8' - Situazione di estremo equilibrio in campo in avvio.

22' - Scatta il giallo per Zimmermann.

23' - Ammonito anche Sabiri.

30' - Arriva il giallo anche per Gjasula.

34' - Poche conclusioni e tanto nervosismo in questo primo tempo.

43' - GOL! GOL! GOL! SABIRI! Il Paderborn trova il gol nel finale di primo tempo, conclusione dalla distanza e portiere battuto!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Due ammoniti in pochi minuti, giallo per Zimmer e Zolinski.

64' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO PADERBORN! Schonlau trova il raddoppio con un'incornata vincente!

71' - Dusseldorf che non riesce a venir fuori, buona gestione del Paderborn.

90' - Kilian si becca il giallo nel finale.

17.23 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

9' - Borussia subito proteso in avanti in questi primi minuti.

18 - Scatta l'ammonizione per Weigl.

21' - Gara tesa, ammonito anche Stambouli.

29' - Palo di Sanè! Incornata a due passi dalla porta, portiere battuto e palla che tocca il palo!

35' - Palo di Serdar! Resta avanti lo Schalke! Conclusione potente e palla che ancora una volta sbatte contro il palo!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Sancho! Borussia vicino al vantaggio! Conclusione dal limite, palla di poco a lato!

70' - Scatta il giallo per Hazard.

81' - Equilibrio in campo, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra.

17.23 - Fine partita.

15.18 - Sono quattro i match che seguiremo in conteporanea:

Friburgo-Lipsia

Hertha-Hoffenheim

Paderborn-Dusseldorf

Schalke-Borussia Dortmund

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30