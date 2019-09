© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Toni Kroos potrebbe essere arrivato il momento di lasciare il Real Madrid, a maggior ragione se nelle prossime finestre di mercato la Casa Blanca dovesse riuscire a chiudere il tanto agognato affare Pogba. Un intreccio, tra i due centrocampisti. Secondo la Bild, infatti, i Red Devils sarebbero pronti ad offrire 75 milioni di euro per il tedesco, in due operazione che si immagina siano slegate, anche per questioni di bilancio.