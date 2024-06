Juventus in pole per Greenwood ma il Manchester United prende tempo: valuta altre offerte

Non solo Douglas Luiz per la Juventus, i bianconeri sono su forza anche su Mason Greenwood, esterno offensivo del Manchester United reduce dall'ottima stagione in prestito al Getafe. Come riporta il Daily Mail la Juventus resta in pole per l'attaccante, ma lo United sta prendendo tempo prima di chiudere l'affare per valutare altre alternative. Sebbene le discussioni abbiano raggiunto una fase avanzata, un accordo non è considerato imminente dal Manchester United poiché altre parti interessate possono entrare nelle trattative.

Greenwood piace anche al Napoli

Come fa sapere il quotidiano britannico, sulle tracce del giocatore c'è anche il Napoli: il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni per l'inglese che ha segnato 10 gol nell'ultima stagione.