© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba continua a spingere per lasciare il Manchester United e vestire la maglia del Real Madrid. Il francese, che interessa da tempo anche alla Juventus, è infortunato da circa due mesi ma nel frattempo starebbe cercando la giusta strategia per poter lasciare la Premier League e approdare in Spagna già nel corso di gennaio. A riportarlo è Cadena Cope.