Nantes, grave infortunio per Coco: si teme un lungo stop

© foto di Dimitri Conti

Nella prima gara di Ligue 1 contro il Lille, il Nantes ha perso per infortunio Marcus Coco, uno degli acquisti del mercato estivo. Il centrocampista non è durato in campo nemmeno 15 minuti dopo aver piantato male la gamba sinistra a terra ed è stato costretto ad uscire in lacrime e in barella. Da capire se si tratta di un problema alla caviglia o al ginocchio ma l'infortunio sembra grave.