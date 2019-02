© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'infermeria del Paris Saint-Germain continua a riempirsi. Per la sfida contro il St. Etienne infatti Thomas Tuchel oltre a Cavani e Neymar, dovrà fare a meno anche di Meunier, vittima di un leggero trauma cranico contro il Bordeaux e di Choupo-Moting che è ha l'influenza e non sarà a disposizione per il posticipo di Ligue 1.