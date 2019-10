Real, Zidane: "Merito al Granada, ma abbiamo controllato il match"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha analizzato la vittoria contro il Granada in conferenza stampa: "Non possiamo comparare questa partita a quella contro il Levante. Abbiamo giocato contro la seconda in classifica, il gol è stato un errore nostro però nella ripresa abbiamo controllato la gara e abbiamo segnato il quarto gol. Sappiamo che non sarà facile, è merito anche dei nostri avversari".

Spazio anche alla prestazione di Valverde: "Sono contento per lui, ha sempre dimostrato il suo valore. Avanza sempre quando è in possesso del pallone, è stato decisivo su due gol", ha concluso il tecnico dei Blancos.