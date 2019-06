Spagna U21, Ceballos: "Vogliamo la finale. Io sto bene e gioco il mio calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Ceballos, protagonista nel trionfo della Spagna U21 contro la Polonia U21, ha parlato così ai microfoni di Onda Cero: "La squadra sapeva quanto fosse difficile l'obiettivo, quindi adesso godiamo il doppio. Ora non dobbiamo fermarci ma provare a vincere la semifinale. La verità è che i giocatori di qualità senza il lavoro di squadra non ci servono. Mi sento bene fisicamente, sono riposato con l'idea di fare il mio calcio. Il gioco di squadra? Il mister ci conosce da molto tempo, ha preparato il match alla perfezione e ci porterà in finale. C'è una buona generazione e dobbiamo crederci ".