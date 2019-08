Ad un anno di distanza dal suo arrivo, quando fu prelevato dal Young Boys di Berna, il difensore ghanese Kasim Adams lascia l'Hoffenheim e si trasferisce altrove, anche se solamente in prestito. Rimarrà in Bundesliga: ufficializzato il passaggio del classe '95 al Fortuna Dusseldorf fino al prossimo 30 giugno.

Welcome to the family Kasim #Adams 🔴⚪️#F95 hat Kasim Adams für die kommende Bundesligasaison von der @tsghoffenheim ausgeliehen. Der 24-jährige Innenverteidiger ist ghanaischer Nationalspieler und bekommt die Rückennummer 4.#AdamsFamily pic.twitter.com/Hs5g2RkDsk

— Fortuna Düsseldorf (@f95) August 8, 2019