UFFICIALE: Nizza, ecco Khephren Thuram: è il figlio dell'ex juventino Lilian

Il Nizza tessera Khéphren Thuram-Ulien. Centrocampista classe 2001, figlio dell'ex difensore di Parma e Juventus Lilian Thuram, in scadenza col Monaco e per questo dal 1° luglio si legherà ai rossoneri a parametro zero.

A ufficializzarlo è stato il club della Costa Azzurra, specificando che il giovane calciatore firmerà il primo contratto da professionista e si metterà fin da subito a disposizione del tecnico Patrick Vieira.