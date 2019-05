West Ham, Chicharito Hernandez verso l'addio: vuole tornare in Spagna

© foto di Imago/Image Sport

Il Chicharito Hernandez è pronto per lasciare la Premier League nella prossima estate. Il giocatore messicano non vuole proseguire la carriera al West Ham e sogna di trovare una nuova casa in Spagna. Il Valencia si era interessato a gennaio e lui aveva accettato anche un robusto taglio dell'ingaggio, ma gli Hammers bloccarono l'affare. Adesso la punta ha offerte dagli Stati Uniti, che però non ha intenzione di accettare prima di aver sondato tramite i suoi agenti il mercato della Liga. Il problema maggiore per il suo ritorno in Spagna è legato all'ingaggio: nessun club è disposto a pagare i 4 milioni a stagione che guadagna in Inghilterra.