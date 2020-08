Bartomeu chiama, Arthur risponde: il prossimo colpo della Juve è sempre un caso a Barcellona

Il caso Arthur è tutt'altro che chiuso. Dopo aver puntato i piedi e deciso di restare in Brasile senza presentarsi a Barcellona per il finale di stagione, il promesso sposo della Juventus ha scatenato inevitabilmente la rabbia e il disappunto della società blaugrana. "Avevamo un accordo: Arthur avrebbe dovuto giocare con il Barcellona fino al termine delle competizioni ufficiali del 2019-2020, ma non si è presentato alla ripresa dei lavori. Questo è un comportamento inaccettabile, quindi abbiamo deciso di aprire un procedimento nei suoi confronti", ha tuonato il presidente Josep Maria Bartomeu nell' intervista concessa a Sport .