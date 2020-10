Da Immobile a Luis Alberto, il Covid mette ko mezza Lazio: a Brugge con 12 della prima squadra

vedi letture

Sarà una Lazio a dir poco rimaneggiata quella che scenderà in campo questa sera a Brugge per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Falcidiata dalle assenze, tra Coronavirus e indisponibilità varie, la rosa di mister Simone Inzaghi potrà contare infatti solamente su 12 giocatori della prima squadra, con ben 6 elementi della Primavera aggregati con urgenza ai big: Reina, Alia, Minkovic, Marusic, Acerbi, Muriqi, Correa, Patric, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Hoedt, Furlanetto, Franco, Bertini, Pica, Czyz.

Sono restati così a Roma tre big come Immobile, Luis Alberto e Lazzari, come pure Djavan Anderson e gli altri assenti già preventivati: Lucas Leiva, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha e Armini, oltre agli infortunati Escalante, Lulic e Radu, più Vavro che è fuori dalla lista Champions. Out, infine, anche il "falso positivo" Andreas Pereira, che fino all'ultimo i biancocelesti avevano sperato di recuperare per la sfida col Club Brugge.