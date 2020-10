Da Subasic a Balotelli passando per Guarin e Asamoah: i top svincolati ruolo per ruolo

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

I portieri, da Gomes a Subasic

I centrali, da Garay a Yanga-Mbiwa

I terzini: da Clyne a Schelotto

I centrocampisti: da Guarin a Iturraspe

Gli esterni: da Asamoah a Kagawa

I trequartisti: da Wilshere a Robinho

Gli attaccanti: da Mandzukic a Balotelli