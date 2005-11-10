La dirigenza conferma Spalletti, la Juventus continua a faticare: col Rennes finisce 2-2

Si interrompe la striscia perfetta della Juventus in Europa League: dopo aver cominciato al meglio il proprio cammino nella Fase Campionato, vincendo le prime due partite contro NEC e Celta Vigo, i bianconeri si inceppano contro il Rennes e si vedono costretti ad accontentarsi di un pareggio finale.

Juventus-Rennes 2-2, le pagelle di TMW. Clicca qui e leggi tutti i nostri voti

Spalletti non in discussione. Almeno in pubblico

Ci sono aspetti buoni e altri meno buoni dai quali ripartire, per Spalletti. Il cambio tattico, con il passaggio al 3-5-2, ha quantomeno restituito ordine ma non vivacità alle trame offensive, rivitalizzate soprattutto da un Woltemade che si conferma ispirato quando gioca in campo europeo. La sua squadra ha mostrato il giusto carattere, dopo qualche partita in cui sembrava invece sciogliersi fin troppo facilmente, ma per considerare il bicchiere mezzo pieno è ancora troppo poco. Dalla parte del tecnico di Certaldo, quantomeno, ci sono le dichiarazioni del pre-partita del suo dirigente Carnevali, che lo ha confermato saldamente.

Le parole del tecnico bianconero in sala stampa

Nella conferenza stampa post-partita, Spalletti parla con parole al miele verso i suoi giocatori: "Io sono soddisfatto del nostro atteggiamento, perché riprendere la partita in un momento come questo era difficile. I ragazzi sono stati lì per riprendere la partita e ci hanno messo mano, hanno accettato le difficoltà, hanno guadagnato metri per riprendere la partita e poi son stati premiati, nonostante non avessimo fatto niente di eclatante per prendere quei due gol".