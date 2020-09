Gonzalo Higuain è arrivato a Miami. Comincia la nuova avventura del Pipita

vedi letture

Gonzalo Higuain è sbarcato negli States , dove comincerà l'avventura in MLS con la maglia dell'Inter Miami di David Beckham. L'attaccante argentino, che nelle ultime ore ha risolto il suo contratto con la Juventus, è arrivato intorno alle 17 italiane e tra poco firmerà l'accordo che lo legherà alla franchigia americana.