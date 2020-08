Il Napoli e Gattuso avanti insieme: domani l'incontro decisivo, firmerà fino al 2022

Gennaro Gattuso e il Napoli avanti insieme. Il ko subito contro il Barcellona, che è valso l’eliminazione dalla Champions League, non ha inficiato i piani del club azzurro che ha deciso di blindare il proprio allenatore. L’ex centrocampista incontrerà domani i vertici della società per mettere nero su bianco gli ultimi dettagli dell’accordo, che dovrebbe durare fino al 2022. Serve limare qualche aspetto di natura economica, soprattutto su ingaggio ed eventuali clausole, ma la trattativa è ben avviata da tempo e domani potrebbe concludersi con un lieto fine. Un passo importante per il Napoli che nella prossima stagione avrà la certezza di poter ripartire in panchina con un tecnico che tanto bene ha fatto nella seconda parte della stagione. Soprattutto in un’annata in cui di tempo per lavorare ce ne sarà veramente poco.