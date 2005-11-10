Milan troppo brutto per essere vero. Follia Maignan e la strada Europa League è in salita

Un Milan troppo brutto per essere vero, quello che ha giocato a Bournemouth. Il Diavolo cade in casa di chi indossa il rossonero in suo onore, di fatto l'allievo che surclassa il maestro: 3-0 inappellabile, partita di fatto compromessa dopo mezz'ora.

Due rigori portano avanti gli inglesi: un mani di De Winter dopo pochi minuti, poi una follia di Maignan che mette i guantoni in faccia ad Adams, reo di bloccarlo sugli sviluppi di corner. E in 10 contro 11 per oltre un'ora di gioco e con due reti da recuperare è praticamente impossibile. Tanto che nel finale di partita arriva anche il tris di Adli, che non è l'ex Milan ma è un franco-marocchino arrivato un anno fa dal Bayer Leverkusen.

Nulla da salvare per il Milan, se non un paio di ingressi a partita in corso come Rabiot e Torriani. Un dato è esplicativo: zero tiri in porta. E la mossa Cisse come centravanti non funziona. Amorim non cerca scuse, ammette che non c'è stata partita. E la situazione in classifica si complica. Al momento i rossoneri sono 24esimi, ultimo posto disponibile per accedere ai playoff. Prossima sfida in casa contro il Ferencvaros, sicuramente senza Maignan. Che salterà come minimo una giornata.