Presente al SudTirol e possibile futuro al Milan: per Plizzari si potrebbe chiudere un cerchio

Alessandro Plizzari potrebbe chiudere un cerchio la prossima estate. Il portiere classe 2000, attualmente in forza al SudTirol dove è uno dei protagonisti dell’avvio della formazione biancorossa, infatti sarebbe finito nel mirino di quel Milan dove è cresciuto calcisticamente approdando anche in prima squadra (2016/17, 2018/19 e 2021/22) senza però mai esordire.

Plizzari nuovo vice Maignan

Il classe 2000 è nella lista dei nomi che sono al vaglio del club rossonero per il vice Maignan nella prossima stagione e il fatto che sia cresciuto nel vivaio lo mette fra i profili in pole anche in ottica di composizione delle liste per il campionato e un’eventuale coppa europea.

Numeri da protagonista in Serie B

Plizzari è il portiere meno battuto della categoria e si distingue anche per la capacità di partecipare alla costruzione del gioco. I numeri confermano il suo rendimento: ha neutralizzato 19 delle 22 conclusioni avversarie nello specchio, con una percentuale di parate dell'86,4%, la migliore in Serie B davanti a Fulignati e Vitale. Nessun portiere dei cinque principali campionati europei raggiunge la stessa percentuale.

Südtirol, Lovisa guarda al futuro

La scelta del direttore sportivo Lovisa, che ha puntato su Plizzari dopo una stagione da riserva al Venezia, si sta rivelando vincente. Il club, però, valuta già le alternative per la prossima annata. In quest'ottica si inserisce il possibile ritorno di Alessio Cragno, vicino a una nuova firma con il Südtirol per rilanciarsi dopo il grave infortunio. Una soluzione utile per prepararsi a eventuali cambiamenti nel reparto portieri.