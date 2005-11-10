Südtirol, Plizzari è una certezza: il Milan pensa a lui come vice Maignan

Tra i punti di forza del Südtirol spicca Alessandro Plizzari. Il portiere classe 2000, in prestito dal Venezia, sta confermando le proprie qualità e potrebbe attirare nuove attenzioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Alto Adige il Milan starebbe valutando il suo profilo come possibile vice di Maignan anche alla luce della formazione avvenuta proprio nelle giovanili rossonere e utile per le liste.

Cresciuto nel vivaio rossonero, dove è entrato a sei anni, Plizzari ha raggiunto la prima squadra nel 2016-17, vincendo formalmente la Supercoppa italiana. Ha fatto parte della rosa anche nel 2018-19 e per una parte del 2021-22, prima di lasciare il club nel luglio 2022.

Numeri da protagonista in Serie B

Plizzari è il portiere meno battuto della categoria e si distingue anche per la capacità di partecipare alla costruzione del gioco. I numeri confermano il suo rendimento: ha neutralizzato 19 delle 22 conclusioni avversarie nello specchio, con una percentuale di parate dell'86,4%, la migliore in Serie B davanti a Fulignati e Vitale. Nessun portiere dei cinque principali campionati europei raggiunge la stessa percentuale.

Südtirol, Lovisa guarda al futuro

La scelta del direttore sportivo Lovisa, che ha puntato su Plizzari dopo una stagione da riserva al Venezia, si sta rivelando vincente. Il club, però, valuta già le alternative per la prossima annata.

In quest'ottica si inserisce il possibile ritorno di Alessio Cragno, vicino a una nuova firma con il Südtirol per rilanciarsi dopo il grave infortunio. Una soluzione utile per prepararsi a eventuali cambiamenti nel reparto portieri.