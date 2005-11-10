Serie B, i migliori portieri dopo la 7ª giornata: Martinelli sale sul podio

Il Palermo lancia un messaggio forte al campionato e prova la prima fuga stagionale. Il successo per 2-0 sul campo del Mantova permette ai rosanero di portarsi a +5 sulla seconda, mentre Pisa e Modena restano appaiate a quota 13. Alle loro spalle, la Carrarese sorprende gli emiliani e la Cremonese incassa un altro ko. In coda continua la crisi della Sampdoria, battuta dall'Arezzo, mentre Juve Stabia e Virtus Entella conquistano vittorie pesanti in chiave salvezza.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la settima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Portieri

1. Fortin (Palermo) 6.88 (4)

2. Plizzari (Südtirol) 6.43 (7)

3. Martinelli (Avellino) 6.36 (7)

4. Sorrentino (Padova) 6.36 (7)

5. Rouhi (Carrarese) 6.25 (6)