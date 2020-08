Sconfitta numero ventotto e SPAL tristemente ultima. Sarà Serie B, ma senza Di Biagio

Dalla partita del Mazza è arrivata l'ennesima conferma che la SPAL, o meglio questa SPAL, non è stata all'altezza di un campionato di Serie A. Non sono bastati i guizzi dei vari D'Alessandro e Valoti, tra i migliori in campo nelle pagelle di TMW, per evitare la solita sconfitta, una routine tristemente conosciuta da Di Biagio e i suoi ragazzi. Oltre a non essere riuscito ad evitare l'ultimo posto in classifica, l'allenatore degli estensi si è reso protagonista di un triste primato sfiorato dai suoi: il ko contro la Fiorentina è il numero ventotto di questo campionato. Agganciato il Pescara 2012/2013, nella storia ha fatto peggio solo il Benevento di due anni fa. A Ferrara si ripartirà dalla Serie B e, con ogni evidenza, da un allenatore diverso da Di Biagio.