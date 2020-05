Un talento al giorno, Jasurbek Jaloliddinov: il Messi d'Uzbekistan che ha stregato le Streghe

"Il mio idolo è Messi. Sogno di diventare come lui un giorno. In campo rende tutto facile. Io provo ad imitare i suoi movimenti ma è impossibile: è unico al mondo". Parole comune a tutti i giovani calciatori, ma che suonano in modo diverso se a pronunciarle è il "Messi uzbeko", Jasurbek Jaloliddinov: classe 20002 e già stato addocchiato dal Benevento di Inzaghi, che gli ha offerto un provino a fine 2019, il fantasista del Bunyodkor Tashkent punta i Mondiale del 2022 come prima grande apparizione in Nazionale e per questo studia un trasferimento nell'Europa calcistica che conta. Cambi di passo, finte e doppi passi sono il pane quotidiano di questo gioiellino dell'Est, pronto a farsi un giro alla fiera dei Big Five.

Nome: Jasurbek Jaloliddinov

Data di nascita: 6 maggio 2002

Nazionalità: uzbeko

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Bunyodkor Tashkent

Assomiglia a: Henrik Mkhitaryan