ufficiale la grande promessa del calcio uzbeko Jaloliddinov passa alla Lokomotiv Tashkent

Nuova squadra per Jasurbek Jaloliddinov (19) dopo appena tre mesi. Il trequartista uzbeko ha disputato ieri l'ultima partita con la maglia del FK Andijon, una vittoria esterna sul campo del Navbahor Namangan decisa con un suo assist. Da oggi è un calciatore della Lokomotiv Tashkent.

Jaloliddinov è molto considerato in Uzbekistan e dal vecchio continente, tanto da guadagnarsi l'esordio in nazionale appena maggiorenne e l'attenzione di vari club europei, tra i quali il Benevento che lo ha sottoposto ad un provino alla fine del 2019. Nonostante l'esito positivo, il club campano non ha ultimato le pratiche per ingaggiarlo.