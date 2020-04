Un talento al giorno, Jayden Braaf: un attaccante esterno da almeno 15 gol

Numeri da urlo in Premier League 2 (9 gol in 16 presenze) e prestazioni in costante crescita fanno pensare che il gioiello del Manchester City Jayden Braaf sia praticamente pronto per il debutto in Prima Squadra, magari non con la formazione di Guardiola, preferibilmente in prestito: infatti le prove non all'altezza in Youth League suggeriscono che il giovane attaccante abbia ancora bisogno di un po' di esperienza per il salto di qualità definitivo. L'olandese, attaccante molto completo in grado di giocare sull'esterno ma anche di avvicinarsi al dischetto dell'area di rigore, ha nello spunto bruciante il suo punto di forza principale, che lo rende immarcabile nelle giornate di buona vena.

Nome: Jayden Braaf

Data di Nascita: 31 agosto 2002

Nazionalità: olandese

Squadra: Manchester City U23

Ruolo: attaccante esterno

Assomiglia a: Daniel Sturridge