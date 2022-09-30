L'altra metà di
venerdì 30 settembre 2022
00:00...Mattia Maita
mercoledì 31 agosto 2022
00:00...Raffaele Pucino
sabato 23 luglio 2022
00:00...Salvatore D'Elia
sabato 9 luglio 2022
00:00...Erick Ferigra
mercoledì 8 giugno 2022
00:00...Mariano Izco
mercoledì 18 maggio 2022
00:00...Eugenio D'Ursi
giovedì 12 maggio 2022
00:00...Matteo Stoppa
giovedì 21 aprile 2022
00:01...Fabio Lucioni
mercoledì 30 marzo 2022
00:00...Cristian Galano
giovedì 10 marzo 2022
00:00...Alessandro Tuia
mercoledì 23 febbraio 2022
00:00...Franco Ferrari
martedì 15 febbraio 2022
00:00...Stefano Sabelli
martedì 1 febbraio 2022
martedì 25 gennaio 2022
00:01...Luca Garritano
giovedì 13 gennaio 2022
00:06...Antonio Rosati
venerdì 17 dicembre 2021
00:00...Davide Di Gennaro
venerdì 12 novembre 2021
00:01...Karim Laribi
sabato 23 ottobre 2021
00:00...Marco Calderoni
venerdì 1 ottobre 2021
00:00...Milan Djurić
giovedì 16 settembre 2021
00:00...Federico Casarini
mercoledì 1 settembre 2021
00:00...Davide Petrucci
martedì 10 agosto 2021
00:00...Norbert Gyomber
sabato 24 luglio 2021
00:00...Gianluca Gaetano
martedì 6 luglio 2021
00:00...Daniele Celiento
giovedì 24 giugno 2021
00:00...Mamadou Coulibaly
giovedì 10 giugno 2021
martedì 25 maggio 2021
00:01...Marco Capuano
martedì 11 maggio 2021
00:00....Leonardo Mancuso
domenica 18 aprile 2021
02:25...Ryder Matos
giovedì 1 aprile 2021
00:00...Cristian Bucchi
domenica 7 marzo 2021
00:00...Alan Empereur
giovedì 25 febbraio 2021
00:01...Riccardo Improta
lunedì 8 febbraio 2021
00:02...Sebastien Frey
domenica 24 gennaio 2021
00:00...Roberto Insigne
domenica 3 gennaio 2021
Indietro | Avanti
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.