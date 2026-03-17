Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni

Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioniTUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

La Roma rischia di gettarsi via nel momento decisivo della stagione. A pochi secondi dal fischio finale del match contro la Juventus la squadra di Gasperini si ritrovava virtualmente a più sette punti sulla squadra di Luciano Spalletti. Oggi, una manciata di settimane più tardi, non solo è a meno due dai bianconeri ma anche a meno tre dal Como. L'ultimo scontro diretto del Senigaglia ha mostrato una squadra più in forma e con più alternative, ai giallorossi non è bastato il regalo iniziale scartato da Malen per venir via da Como con un risultato positivo. Ha inciso certo la doppia ingiusta ammonizione a Wesley, ma gli errori arbitrali non possono spiegare la flessione di una squadra che ha vinto solo due delle ultime dieci partite.

La Roma è in grande difficoltà e non a caso ieri i tifosi - all'indomani della sconfitta di Como - hanno chiamato a raccolta i tifosi in vista della delicatissima sfida contro il Bologna. Col quarto posto che sta sfuggendo via, l'Europa League a questo punto potrebbe rappresentare non solo l'occasione per tornare a vincere un trofeo internazionale più prestigioso della Conference conquistata con Mourinho nel 2022, ma anche l'unica strada per qualificarsi a quella Champions League che non vede i giallorossi protagonista dalla stagione 2018/19. Da ben sette anni. Mancare un'altra volta la qualificazione vorrebbe dire rivedere al ribasso ambizioni estive e, soprattutto, porterebbe la società a riflettere in maniera profonda sul nuovo progetto varato la scorsa estate con Gasperini in panchina, Massara direttore sportivo e Ranieri col ruolo di senior advisor. Tradotto in soldoni: chi giù dalla torre senza qualificazione alla prossima Champions League?

La situazione è ancora in piena evoluzione ma tutt'altro che rosea. Entro il prossimo 30 giugno - in virtù gli accordi economici presi con l'UEFA tre anni fa - la Roma potrebbe dover cedere un paio di pedine importanti tra Svilar, Ndicka e Koné e poi solo dopo ricostruire. Già, ma quante pedine serviranno a quel punto tenendo conto di chi è in scadenza e chi in prestito? Forse una decina, di cui almeno 4-5 titolari. Un lavoro ben più impegnativo di quello definito quest'anno, che dovrà produrre ben altri risultati rispetto a quelli che si sono visti in questi mesi.

In questa stagione tenendo conto delle ultime due finestre di calciomercato il disavanzo tra acquisti e cessioni è stato di circa 30 milioni di euro. A fronte dei circa 60 milioni incassati dalla società per le partenze di Le Fée, Abraham, Dahl e Zalewski, ne sono stati investiti 90 per acquistare Wesley ed El Aynaoui. Robinio Vaz, Ghilardi e Ziolkowski. Per finanziare i prestiti di Bailey, Ferguson, Zaragoza e Malen.
A leggere i nomi è chiaro che più di qualcosa non ha funzionato. Vero è che non esistono direttori sportivi immuni agli errori e nemmeno allenatori del tutto contenti dell'operato delle proprie società, ma oggi quello di Wesley è l'unico acquisto a titolo definitivo che ha messo fin da subito tutti d'accordo. Il laterale brasiliano in estate e poi il prestito di Malen a gennaio. Su tutti gli altri nomi invece s'è fin da subito palesata diversità di vedute: nel caso di Ghilardi sta avendo ragione il direttore sportivo, in tutti gli altri l'ago della bilancia pende dalla parte dell'allenatore.

Le frizioni tra Gasperini e Massara sono note già dalla scorsa estate ed è difficile pensare che i due possano continuare a lavorare insieme, soprattutto se non verrà raggiunto l'obiettivo quarto posto. A quel punto saranno i Friedkin con Ranieri a dover prendere una decisione per evitare che un rapporto già complicato possa degenerare. Nel frattempo Gasperini, come documentato negli scorsi giorni, è già andato a cena con Francesco Totti auspicando un suo ritorno in società con un ruolo più operativo. Non solo, cominciano a circolare i nomi di possibili eredi di Massara, soprattutto quel Cristiano Giuntoli che è profilo apprezzato dalla proprietà. Che ha recentemente valutato qualche opportunità da Inghilterra e Arabia, ma non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro anche se pronto per un'avventura all'estero.

Massara insomma più di Gasperini potrebbe pagare dazio se la stagione della Roma non andrà come sperato. Ci sono ancora un paio di mesi abbondanti per dare a quest'annata tutt'altra direzione, ma nelle ultime settimane il cammino dei giallorossi non ha preso una bella piega nonostante l'arrivo di Malen. Nonostante i suoi sette gol in nove gare di campionato. E proprio a proposito dell'olandese, lui è l'unica certezza della prossima finestra di calciomercato a prescindere da come finirà questa stagione: l'intenzione infatti è quella di riscattarlo anche se l'obbligo scatterà solo con la qualificazione in Champions. A venticinque milioni è un affare con qualsiasi scenario.

Articoli correlati
Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche... Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso... Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus... La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Altre notizie Editoriale
Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi... Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il... Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il caso Leao. L'Inter ringrazia, ma Chivu è l'uomo giusto per il futuro? Fabregas, lezione di calcio a Gasp
Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu... Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per... Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine.... Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi... Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri... Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como... Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
Immagine top news n.1 Fiorentina, la svolta nella gara crocevia. Cremonese nei guai e Nicola rischia la panchina
Immagine top news n.2 Vicenza promosso in Serie B! Dominato il Girone A, festa biancorossa al Menti
Immagine top news n.3 Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. In programma due scontri diretti
Immagine top news n.4 Fiorentina travolgente nella sfida salvezza: 1-4 a una Cremonese sempre più nel baratro
Immagine top news n.5 Gioia Vicenza! Il Lane torna in B dopo 4 anni, decisivo il 2-1 contro l'Inter U23
Immagine top news n.6 Bremer torna a vestire la maglia del Brasile dopo 2 anni: "Ho attraversato momenti molto difficili"
Immagine top news n.7 L'Iran rinuncia al Mondiale? La Confederazione asiatica: "Ad oggi presenza confermata"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.2 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.3 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.4 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petron: "Il Vicenza è pronto per la B, a Benevento Floro Flores ha fatto un capolavoro"
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Inter, era rigore su Frattesi. E sul secondo giallo Wesley a Como..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Mattei: "Lazio, giocato per i tifosi. Milan, ecco quali sono i problemi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Blanchard: "Spalletti merita la Juventus, Vlahovic può essere utile. Date tempo a David"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino incontra i Percassi per il rinnovo. Fumata grigia, ecco i dettagli
Immagine news Serie A n.3 Vanoli: "Pochi giorni felici da quando sono a Firenze. Fortini recupera, stavo per mettere Kean"
Immagine news Serie A n.4 Si è conclusa la 29^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine news Serie A n.5 Nicola: "Se sono io il problema, vorrei restare fino alla fine. Così divento il capro espiatorio"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Mandragora: "Magari valesse 6 punti questa vittoria... Non esistono partite facili"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Vicenza, il patron Rosso: "Gallo resta. Doppio salto in A? Tutto è possibile"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, mercoledì c'è la Samp. L'appello ai tifosi: "Tutti insieme verso il nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, vietata la trasferta ai tifosi per il derby con il Modena
Immagine news Serie B n.4 Bari, Artioli: "Quando sono arrivato ero emozionatissimo, non ho esitato a dire sì"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Modesto: "Il Cesena è forte, il cambio in panchina rappresenta un'incognita"
Immagine news Serie B n.6 Da Palermo Juve-Stabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gallo dopo la promozione del Vicenza: “Qui qualcosa di unico tra tifosi, società e squadra”
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, il presidente Rosso: "Ora mi voglio godere ogni singolo istante, so tutto quello che ho fatto"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza in Serie B, l'ex Vecchi: "Complimenti a tutti, specialmente ai giocatori che ho avuto io"
Immagine news Serie C n.4 Il Vicenza conquista la Serie B. Tutti i marcatori (a 6 turni dal termine) biancorossi
Immagine news Serie C n.5 Il Catania riparte da Viali dopo l'esonero di Toscano: il tecnico è arrivato in città
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, quel primo posto mai stato in discussione. Adesso è caccia ad altri record?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina: “Le società fanno sacrifici incredibili per il calcio femminile”
Immagine news Calcio femminile n.4 Wullaert lancia l'Inter all'inseguimento della Roma: secco 3-0 in casa del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo l'Australia altre tre conquistano la qualificazione al Mondiale 2027: ecco chi sono
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, oggi con Sassuolo-Inter si chiude la 16ª giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?