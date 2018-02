Lazio, Lotito a Formello: colloquio con la squadra in vista del Napoli

Scende in campo Claudio Lotito. Oggi infatti il presidente biancoceleste si è recato a Formello per un colloquio con la squadra. Arrivato alle ore 12,00 mentre stava terminando l’allenamento, si è intrattenuto con il tecnico Inzaghi e i calciatori dopo la seduta. Un confronto utile a spronare la squadra in vista del delicato impegno contro il Napoli di sabato al San Paolo, ritrovando la brillantezza mostrata fino alle trasferte contro il Milan. Lotito inoltre ha chiesto ai suoi ragazzi di non mostrare più l’atteggiamento sbagliato della sfida al Genoa, ricordando che la Lazio è una grande squadra come testimonia la classifica.