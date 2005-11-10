Ricordate Divock Origi? L'ex attaccante del Milan si è iscritto ad Harvard dopo aver lasciato il calcio

Per Divock Origi è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura, questa volta lontano dai campi da calcio. L'ex attaccante del Milan, che lo scorso 8 giugno ha annunciato ufficialmente il ritiro dopo essere rimasto di fatto inattivo dal 2024, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per dedicarsi a un nuovo percorso professionale. Il belga si è infatti iscritto alla Harvard Business School, dove seguirà un programma di formazione pensato per gli ex sportivi che vogliono entrare nel mondo degli affari, con l'obiettivo di trasformare una delle sue passioni in un vero e proprio lavoro.

Dalla carriera da calciatore al mondo della moda

Origi prenderà parte al programma semestrale Crossover Into Business, un percorso che permette agli atleti professionisti di acquisire competenze imprenditoriali grazie anche al supporto di due tutor che frequentano il programma MBA. L'idea dell'ex attaccante è quella di entrare nel mondo della moda, una passione che avrebbe sviluppato soprattutto durante gli anni trascorsi a Milano. Per il futuro non è esclusa la possibilità di collaborare con alcuni dei principali marchi internazionali, ma tra gli obiettivi del belga ci sarebbe anche quello di creare un proprio brand di abbigliamento.

Dopo la vittoria della Champions League con la maglia del Liverpool, con tanto di gol in finale contro il Tottenham, e un finale di carriera, compresa l'esperienza al Milan, che non è stato proprio il massimo, l'attaccante belga ha deciso dunque di ripartire da Harvard, un cambio di vita totale a 31 anni.