Napoli, Manna assicura: "Abbiamo idee chiare per il mercato". E parla di Cacciamani e Varela

Intervista fiume quella fatta nella giornata di ieri da Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dell' stato dell'arte di casa Napoli. Il Direttore Sportivo del club azzurro è tornato sull'ultimo pareggio maturato al Maradona contro la Lazio dicendosi piuttosto soddisfatto della reazione mostrata dalla squadra nella ripresa e sottolineando come il ritorno dagli infortuni dei giocatori può portare nuova linfa a Max Allegri e i suoi.

Manna assicura: "Abbiamo idee chiare per gennaio"

Inevitabile, poi, che l'intervista sia andata a vertere sui temi di mercato in vista dell'ormai sempre più imminente mercato invernale di riparazione. "Sicuramente abbiamo le idee abbastanza chiare", ha assicurato Manna, che ha anche aggiunto: "Poi bisogna vedere come arriveremo a gennaio e quali saranno le opportunità in quel periodo. Fare adesso dei nomi o indicare dei ruoli non mi sembra corretto nei confronti dei giocatori che devono portarci fino a gennaio. Ma certamente sappiamo dove vogliamo intervenire".

Cacciamani piace, Varela complicato

Parlando di singoli, Manna si è poi concentrato su Alessio Cacciamani del Torino e Gustavo Varela del Monza. "Sicuramente è un prospetto interessante - ha detto Manna dell'esterno granata -. È un calciatore del 2007 che ha fatto un campionato importante l'anno scorso con la Juve Stabia e sta dimostrando di avere del potenziale. Da qui a dire che sia un calciatore del Napoli, però, ce ne passa. Ci sono lui e tanti altri giocatori che stiamo seguendo". Ben più freddo, invece, il discorso su Varela: "È un buon giocatore, ma noi adesso abbiamo Lucca, che è giovane e può ricoprire quella posizione. Il Napoli in questo momento è coperto. Poi vedremo, in base alle uscite, quello che succederà e faremo delle valutazioni. Sicuramente è un calciatore che sta facendo bene, con numeri importanti. Non penso che il Monza a gennaio voglia privarsi di un giocatore così, visto che lotta per la salvezza, e se lo farà sicuramente non lo regalerà".