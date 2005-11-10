Juventus, si svuota l'infermeria: Conceição in gruppo. E Spalletti punta ad altri due recuperi

Luciano Spalletti può finalmente sorridere e pensare se non ad una nuova Juventus, certamente ad una squadra più rimpinguata in qualche ruolo. L'infermeria della Continassa si sta infatti pian piano svuotando e nella giornata di ieri il tecnico toscano ha potuto riabbracciare Francisco Conceicao tornato a lavorare appieno con il gruppo dopo la lussazione alla spalla patita contro la Lazio. Il portoghese conta quindi di essere regolarmente presente per la ripartenza dopo la sosta, quando la Juventus è attesa alla gara dello Stadium contro il Venezia di domenica 22 novembre nel lunch match delle 12:30.

Anche Cambiaso e Nico Gonzalez verso il recupero

Non sono ancora tornati in gruppo ma viaggiano verso il recupero e il ritorno tra i convocati per il match contro i lagunari anche Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez. Il terzino ha accusato un 'semplice' affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori al Franchi contro la Fiorentina; l'argentino invece sta smaltendo la lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba destra.

Ranghi ridotti

Tre buone notizie che però non cambiano di molto la difficoltà per Spalletti di allenarsi a ranghi ridottissimi, specialmente in questi giorni dove undici calciatori (Gatti, Vicario, Ekhator, Alajbegovic, Cabal, Lucumí, Celik, Koopmeiners, McKennie, Sarr e Zhegrova) sono in ritiro con le rispettive Nazionali. Oltre a loro la Juventus dovrà fare i conti anche con la lesione al bicipite femorale sinistro accusato a Firenze e che terrà Pierre Kalulu fuori per 3-4 settimane. Il francese dovrebbe tornare ad inizio dicembre, mese in cui la Juyve spera di riabbracciare anche Kenan Yildiz, fuori da inizio campionato a causa di una frattura al piede sinistro.