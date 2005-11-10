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Sospiro di sollievo per Thuram: 'solo' affaticamento muscolare, l'Inter può averlo già a Bergamo

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
12.11.2026 00:53I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sospiro di sollievo per Marcus Thuram, che nelle scorse ore ha lasciato nelle scorse ore il ritiro di Clairefontaine per fare rientro ad Appiano Gentile a causa di un affaticamento muscolare, come confermato dagli esami strumentali effettuati quest'oggi. Resta la beffa per il centravanti dell'Inter, che dovrà ancora rimandare l'appuntamento con il debutto sotto la guida di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia, dopo aver già saltato la precedente pausa per gli impegni delle nazionali, quando era rimasto escluso dalla lista dei convocati. Nonostante ciò, il CT ha detto: "Ho apprezzato la scelta di Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia".

Il comunicato dell'Inter

Di seguito la nota integrale pubblicata dalla nazionale francese: "A causa di un infortunio all'ischio destro, l'attaccante dell'Inter è costretto a lasciare la nazionale francese, alla quale si aggiunge Eli Junior Kroupi, convocato dal commissario tecnico Zinedine Zidane. Domenica, durante la partita di campionato contro il Como, Marcus Thuram ha avvertito un fastidio all'ischio destro. Questo persistente malessere gli ha impedito di partecipare all'allenamento di lunedì con la nazionale francese, e pertanto è rimasto sotto cure mediche. Non essendoci stati miglioramenti nella mattinata di martedì, e a seguito degli esami, d'accordo con l'Inter e il giocatore, lo staff medico della nazionale francese ha deciso di rimandarlo al suo club. Lascerà la squadra nel pomeriggio. Eli Junior Kroupi è stato convocato dal commissario tecnico Zinedine Zidane per sostituirlo. Il giocatore del Bournemouth dovrebbe unirsi alla squadra martedì sera".

Thuram, ottimismo per l'Atalanta

Nonostante il ko gli impedirà di prendere parte alle gare della Nazionale contro Italia e Turchia, in casa Inter filtra abbastanza ottimismo per riavere Thuram alla ripresa del campionato, quando Chivu e i suoi saranno attesi dal test di Bergamo contro l'Atalanta. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di recuperare il francese anche perché oltre a Lautaro, si è fermato anche Bonny, riducendo all'osso le alternative a disposizione dell'Inter.

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