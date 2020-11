Conte-Torino 6-0. E con Giampaolo…

Fra Antonio Conte e Marco Giampaolo c’è traccia di 1 solo testa a testa in Serie A: stagione scorsa, derby di Milano, Milan-Inter 0-2.

Molti di più gli incroci fra tecnici e le squadre prossime avversarie.

L’interista ha sfidato il Torino sia in cadetteria, col Siena, che in Serie A, nella stracittadina all’ombra della Mole e dalla panchina dell’Inter. In B ha raccolto 2 segni X. In A 6 vittorie.

Il granata e l’Inter si sono incrociati per 15 volte. Sfide con in campo l’Ascoli, il Cagliari, il Siena, il Catania, l’Empoli, la Sampdoria e il Milan. Da 5 match non fa punti. Il più recente successo è del 2016-2017, 2-1 guidando la Sampdoria.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

0 pareggi

0 vittorie Giampaolo

2 gol fatti squadre di Conte

0 gol fatti squadre di Giampaolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL TORINO IN CAMPIONATO

6 vittorie Conte

2 pareggi

0 vittorie Torino

16 gol fatti squadre di Conte

4 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E L’INTER IN CAMPIONATO

2 vittorie Giampaolo

1 pareggio

12 vittorie Inter

11 gol fatti squadre di Giampaolo

28 gol fatti Inter