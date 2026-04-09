Da 10.286 giorni Milan-Udinese non finisce col risultato di…

Nell’elenco dei risultati più ricorrenti al termine dei Milan-Udinese di massimo campionato c’è, anche, il pareggio ad occhiali, vale a scrivere il segno X col punteggio di 0-0. È in seconda piazza con 5 caps, dietro soltanto all’1-1. Però non fa capolino al Meazza dall’11 febbraio 1998. Nei successivi 27 incroci almeno uno dei due club in campo è andato a segno: 91 centri (60 rossoneri e 31 bianconeri), per un ritmo di 3,4/match. Sabato prossimo, 11 aprile 2026, saranno trascorsi esattamente 10.286 giorni da quell’ultimo 0-0.

Ammontano a 50 i Milan-Udinese di campionato, tutti giocati in Serie A. La bilancia dei precedenti racconta di 27 successi meneghini, 17 segni X, 6 vittorie friulane, 107 gol marcati dai padroni di casa contro le 54 reti fatte dai giocatori ospiti.

L’anno scorso fu 1-0 con centro di Chukwueze al 13’ (il primo dei tre gol messi a segno dall’attaccante nigeriano nel torneo 2024-2025). Due campionati fa, 2023-2024, ecco uno 0-1 con Pereyra match winner al minuto 62 su calcio di rigore (l’ultimo penalty segnato dal centrocampista argentino con l’Udinese in Serie A).

Per ultimo, cercando un Milan-Udinese disputato proprio al turno 32 di A finiamo nel 1993-1994 quando terminò 2-2: Boban al 60’, Borgonovo al 69’, Simone al 70’, Rossitto al 71’. Era il 17 aprile.

Situazione in classifica dopo 31 giornate.

Milan terzo a 63 punti (18V – 9X – 4P con 47GF e 24GS), 31 dei quali colti in casa (9V – 4X – 2P con 22GF e 13GS). Viene dal KO a Napoli, il terzo stop negli ultimi 6 impegni. Pensare che nei primi 25 aveva subito 1 sola sconfitta. Udinese a centro classifica con 40 (11V – 7X – 13P con 35GF e 42GS), di cui 20 fatti in trasferta (6V – 2X – 7P con 19GF e 23GS). Viene dallo 0-0 col Como e da 2 turni a punti (il record stagionale è di 3).

PS: cercando il punteggio di 0-0 al termine dei primi tempi dal campionato 1998-1999 in poi ne rintracciamo semplicemente 5, a riprova di uno scontro diretto ormai abbonato ai gol…

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

50 incontri disputati

27 vittorie Milan

17 pareggi

6 vittorie Udinese

107 gol fatti Milan

54 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Udinese 6-2, 1° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Udinese 1-0, 8° giornata 2024/2025