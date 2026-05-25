Ufficiale "Non potevamo fermarci qui". Così l'Arzignano annuncia il rinnovo del tecnico Di Donato

Inizia con il botto la settimana dell'Arzignano Valchiampo, che annuncia il prolungamento del contratto del tecnico Daniele Di Donato, arrivato in gialloblù nel novembre dello scorso anno, e tra i principali autori della cavalcata che ha portato la squadra ai playoff: il trainer ha rinnovato fino al 30 giugno 2027.

Di seguito, la nota:

"Non potevamo fermarci qui…

Mister Daniele Di Donato guiderà i nostri colori anche nella prossima stagione!

FC Arzignano Valchiampo è lieta di annunciare il prolungamento del contratto del Tecnico abruzzese fino al 30 giugno 2027".

Ricordiamo che il tecnico, a inizio maggio, parlando alla radio di TuttoMercatoWeb.com, aveva così risposto alla domanda sul suo futuro: "Vedremo. Stiamo parlando, stiamo valutando con il club. Io a Arzignano ho fatto due stagioni. La prima l'ho vinta, e anche quest'anno è stato come vincere un campionato. Quindi mi porta bene, perché non continuare?". E sì, l'avventura continua...