Dopo Ranieri, un altro scoglio per Gasp: Conte come la criptonite per lui

Oggi alle 10:34

Dopo Ranieri, affrontato due giornate fa, ecco un altro allenatore contro il quale Gasperini ha trovato non pochi problemi e che risponde al nome di Antonio Conte. Il tecnico di Grugliasco ha 'ospitato' quattro volte quello di Lecce e ha vinto una sola volta. Parliamo del loro primo incrocio assoluto in Serie B avvenuto l'8 ottobre 2006, con il Genoa di Gasp vittorioso per 3-0 contro l'Arezzo di Conte. Dopo di quell'affermazione l'attuale allenatore dell'Inter ha vinto tre volte su tre in casa del collega. Se allarghiamo la nostra osservazione anche ai match giocati a campi invertiti, Conte può vantare un'altra vittoria e c'è stato anche il primo ed unico pari tra i due: ci riferiamo ad Inter-Atalanta 1-1 alla 19esima giornata dello scorso campionato di A. GASPERINI VS CONTE (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Gasperini

1 pareggio

4 vttorie Conte

4 gol fatti squadre Gasperini

7 gol fatti squadre Conte

