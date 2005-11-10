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Lautaro si sfoga: "Stavo provando a superare l'ansia che avevo". E ricorda 4 anni fa

Lautaro si sfoga: "Stavo provando a superare l'ansia che avevo". E ricorda 4 anni fa TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:10Mondiali 2026

"Non ho passato un brutto periodo". Risponde così Lautaro Martinez ai giornalisti di telefe al periodo "no" che si è lasciato alle spalle con l'Argentina, senza gol nella rassegna Mondiale nella sua carriera e in 9 partite di fila. Finché l'attaccante dell'Albiceleste e dell'Inter ha incrociato la Giordania nell'ultimo match del gruppo J, sfoderando un rigore imparabile e contribuendo al 3-1 finale.

Il centravanti 28enne, originario di Bahia Blanca, ha proseguito: "Stavo cercando di superare quell'ansia che avevo, perché avevo segnato due gol all'inizio dello scorso Mondiale, ma erano stati annullati per fuorigioco", ricorda l'edizione in Qatar 2022 Lautaro. "Oggi me la godo nel migliore dei modi, perché difendere il proprio Paese è la cosa più bella che si possa fare".

Riguardo il torneo iridato di quattro anni fa, che ha portato sul tetto del Mondo la Nazionale, Lautaro non riuscì a godersi appieno il momento per un problema fastidioso alla caviglia che ne ha minato il percorso. E lo ha costretto a stringere i denti tra dicembre e gennaio: "Può essere che lo scorso Mondiale mi abbia insegnato tante cose. Ad esempio, bisogna godersi ogni momento perché non si sa quanto durerà tutto questo. Quindi senza dubbio mi godo questi attimi insieme alla mia famiglia, che è sempre in tribuna a incoraggiarmi, insieme ai miei figli. E tutto questo è per loro". Concludendo: "I miei figli mi hanno cambiato la vita da quando sono arrivati. Al popolo argentino cosa dico? Cercheremo di portare l'Argentina più avanti possibile".

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