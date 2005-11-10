Ademola Lookman, diventato grande a Bergamo. Salvo poi chiedere di allenarsi da solo

Ademola Lookman deve gran parte del suo status attuale all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La stessa Atalanta che poi ha dovuto cederlo a causa delle pressanti richieste di cessione da parte dell'attaccante. Due estati da separato in casa o quasi, un inverno in cui ha chiesto continuamente di essere venduto, trovando poi l'Atletico di Madrid.

Le parole di De Roon

L'ex capitano nerazzurro aveva spiegato la situazione lo scorso giugno. "Non è stato messo fuori rosa, è lui che ha voluto allenarsi da solo perché c'erano quelle voci di mercato. Probabilmente era un pochino distratto. Era nello spogliatoio con noi, ci parlavamo normalmente. Noi lo abbiamo voluto dentro la squadra perché è un giocatore forte. Io credo che non importa cosa succeda, però devi sempre allenarti e comportarti bene con la squadra e con la società. Soprattutto in campo, ti devi allenare, giocare; poi vai in ufficio con i dirigenti e dici tutto quello che vuoi".

La puntura di Diego Simeone

Prima della sfida contro il Manchester United, il Cholo aveva stuzzicato l'attaccante nigeriano, a segno solo contro il Siviglia nella prima parte di stagione. "Sono momenti che attraversano i calciatori, nessuno mantiene sempre lo stesso livello. Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe e vorremmo stare, ma lavora tutti i giorni, è un saltatore d'uomo e ha bisogno di prendersi dei rischi. A costo di perdere palloni". Risultato? Gol che chiude la sfida contro il Red Devils, due a zero. Oggi Ademola Lookman compie 29 anni.