Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ademola Lookman, diventato grande a Bergamo. Salvo poi chiedere di allenarsi da solo

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
20.10.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ademola Lookman deve gran parte del suo status attuale all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La stessa Atalanta che poi ha dovuto cederlo a causa delle pressanti richieste di cessione da parte dell'attaccante. Due estati da separato in casa o quasi, un inverno in cui ha chiesto continuamente di essere venduto, trovando poi l'Atletico di Madrid.

Le parole di De Roon

L'ex capitano nerazzurro aveva spiegato la situazione lo scorso giugno. "Non è stato messo fuori rosa, è lui che ha voluto allenarsi da solo perché c'erano quelle voci di mercato. Probabilmente era un pochino distratto. Era nello spogliatoio con noi, ci parlavamo normalmente. Noi lo abbiamo voluto dentro la squadra perché è un giocatore forte. Io credo che non importa cosa succeda, però devi sempre allenarti e comportarti bene con la squadra e con la società. Soprattutto in campo, ti devi allenare, giocare; poi vai in ufficio con i dirigenti e dici tutto quello che vuoi".

La puntura di Diego Simeone

Prima della sfida contro il Manchester United, il Cholo aveva stuzzicato l'attaccante nigeriano, a segno solo contro il Siviglia nella prima parte di stagione. "Sono momenti che attraversano i calciatori, nessuno mantiene sempre lo stesso livello. Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe e vorremmo stare, ma lavora tutti i giorni, è un saltatore d'uomo e ha bisogno di prendersi dei rischi. A costo di perdere palloni". Risultato? Gol che chiude la sfida contro il Red Devils, due a zero. Oggi Ademola Lookman compie 29 anni.

Articoli correlati

Immagine news 1
Marco Palestra un anno dopo Ademola Lookman. Ma ci sono due grosse differenze
Immagine news 2
Il retroscena di De Roon: "Lookman reintegrato dopo l'estate, ad alcuni non è andata giù"
Immagine news 3
Di Canio: "Lookman impreciso? Un bel giocatore, ma non un grande giocatore"

Altre notizie Nato Oggi...

Oggi
Immagine news 1
05:00 Nato Oggi...
Ademola Lookman, diventato grande a Bergamo. Salvo poi chiedere di allenarsi da solo
Ieri
Immagine news 2
05:00 Nato Oggi...
Evan Ferguson, il possibile acquisto del Genoa. Che poi ha puntato su Osmajic
domenica 18 ottobre
Immagine news 3
05:00 Nato Oggi...
Dante Bonfim Costa Santos, rimasto in campo fino ai 42 anni. E ora allenatore
sabato 17 ottobre
Immagine news 4
05:00 Nato Oggi...
Adam Marusic, oltre 350 presenze nella Lazio. A solamente quindici da Lulic
venerdì 16 ottobre
Immagine news 5
05:00 Nato Oggi...
Issa Doumbia, preso dallo Sporting per 20 milioni. Più 6 di bonus, ne vale quasi il doppio
giovedì 15 ottobre
Immagine news 6
07:39 Nato Oggi...
L'eleganza del "fuoriclasse incompreso": Alberto Reif, il giramondo dal talento puro
Immagine news 7
05:00 Nato Oggi...
Didier Deschamps, disoccupato dopo 14 anni con la Francia. Chissà quando tornerà
mercoledì 14 ottobre
Immagine news 8
05:00 Nato Oggi...
Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.1 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
Immagine top news n.2 Spalletti è in bilico e bisticcia con Bremer in pubblico. E la Juventus perde anche Conceicao
Immagine top news n.3 Parma, Gilardino: "Approccio una mia responsabilità. Subito mentalmente i gol iniziali"
Immagine top news n.4 Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Torino aggancia il Napoli. Parma penultimo
Immagine top news n.6 Zero minuti con l'Italia ma Mancini ci aveva visto lungo: così Kouadio si è preso il Monza
Immagine top news n.7 Monza-Cagliari 4-0, le pagelle: Varela man of the match, difesa rossoblu da incubo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 ottobre
Immagine box news Serie A Crisi Udinese, Ekkelenkamp: "Nessuno di noi si aspettava questa situazione..."
Immagine box news Serie A Ludi: "A Como nel 2019 non c'era niente. Fabregas predestinato già quando giocava"
Immagine box news Serie A Torino, Perri: "Contento del clean sheet, è un lavoro di squadra"
Immagine box news Serie A Torino, Simeone: "Quando uno si allena il gol poi arriva. Spero di farlo capire ai miei compagni"
Immagine box news Serie A Behrami: "De Bruyne può lamentarsi ogni giorno, a cominciare dal centro sportivo del Napoli"
Serie B
Immagine box news Serie B Vicenza, Pietrelli: "Siamo una squadra forte, ma dobbiamo andare sempre al 100%"
Immagine box news Serie B Padova, Banzato conferma la fiducia a Calabro: "Al momento non pensiamo all'esonero"
Immagine box news Serie B Avellino, apprensione per Simic: colpo alla caviglia, ma non dovrebbe essere grave
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Galloppa in vetta, ultimo Corradi
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Belotti davanti a tutti
Serie C
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini a rischio esonero dopo il ko con la Giana Erminio
Immagine box news Serie C Casarano, scelto Luciano Zauri per il dopo Di Bari: contratto fino al 2027
Immagine box news Serie C Serie C, si è chiusa la decima giornata: Union Brescia ko, il Cittadella vince e va in fuga
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Da Lunghi a Scotto, il punto sull'infermeria della Torres dopo dieci giornate di campionato
Immagine box news Serie C Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi