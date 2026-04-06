Podcast TMW Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti

L'avventura di Alessandro Bastoni in Serie A sembra davvero essere giunta al capolinea. Vuoi per i fischi presi dal difensore dopo la simulazione che portò all'ingiusta espulsione di Kalulu in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio e, soprattutto, per la sua esultanza dopo il cartellino rosso, vuoi per una voglia di cambiare aria dopo anni all'Inter. Tanti motivi ma una quasi certezza, quella che vedrebbe il classe 1999 al Barcellona a partire dalla prossima stagione. I blaugrana hanno infatti messo gli occhi sul difensore cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e tra qualche settimana faranno sul serio.

Nel podcast di oggi di TMW abbiamo parlato di questa possibilità, spiegando quella che sarà la richiesta dell'Inter ai catalani e non solo. Intanto la dirigenza nerazzurra sta già pensando alle possibili sostituti e i nomi sono principalmente tre: Solet dell'Udinese, Muharemovic del Sassuolo e Ordonez, centrale classe 2004 ecuadoriano del Club Brugge.

Tutto questo nel podcast di TMW di oggi: ascoltalo gratuitamente.